Ховати поки рано: Chevrolet анонсував монструозний дизель

У той час як у всьому світі пророкують двигунам внутрішнього згоряння швидку смерть, концерн General Motors не відмовляється від модернізації таких моторів. Наразі компанія готує оновлення для важкого пікапа Chevrolet Silverado Heavy Duty. Родзинкою рестайлінгу стане доопрацьований 6,6-літровий турбодизель потужністю 512 к.с. та максимальним обертовим моментом аж 1471 Нм!

Оновлення програмного обладнання та переналаштована випускна система додали в порівнянні з попередником 61 кінську силу і 237 Нм.

Щоб відповідати новому вдосконаленому мотору, інженери допрацювали й інші компоненти пікапа. Так, використана посилена рама, доопрацьовані трансмісія і задній міст зі зміненим передавальним співвідношенням.

Після появи серійного потужного пікапа Chevrolet Silverado, повнорозмірний позашляховик від General Motors стане найпотужнішим автомобілем у своєму класі. Головні конкуренти - RAM 3500 HD і Ford F-450 HD - оснащуються 426- і 482-сильними турбодизелями відповідно.

Пікапи з такими тяговитими силовими агрегатами (в США вони належать до категорії truck, тобто вантажівок) здатні буксирувати причепи загальною масою 16-17 тонн. Можна не сумніватися, що і за цим параметром пікап від Chevrolet стане рекордсменом.