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Ходять у спецкостюмах. Окуповану Луганську область захлеснула хвиля отруєнь

Фото: окуповану Луганську область захлеснула хвиля отруєнь (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В окупованій Луганській області спостерігаються масові випадки отруєння водою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"На лінії фронту поки що все стабільно. Жодних проривів немає і Слава Богу. А що стосується ситуації на окупованих територіях, то про це можна говорити годинами. Одна з найсерйозніших і дуже великих проблем - вода. Тому що вже довгий час не прибирають тіла загиблих, не дістають їх з-під завалів. У нас вже є інформація про те, що всі ці продукти розкладання потрапляють у воду і люди, коли набирають із свердловин воду і п'ють її, дуже часто потім йдуть отруєння", - розповів він.

За його словами, ситуація настільки складна, що окупанти надіслали лікарів до лікарні Сєвєродонецька, які там перебувають виключно у захисних костюмах.

Як повідомлялось, раніше близько 100 тисяч мешканців Маріуполя знаходяться в постійній небезпеці, ризикуючи підхопити холеру, дизентерію чи кишкову паличку.

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Луганськ