RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ходять по домівках. Херсонців попередили про новий вид шахрайства

Фото: херсонців попередили про новий вид шахрайства, пов'язаного сплатками за світло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В АТ "Херсонобленерго" попередили про шахраїв, що закликають мешканців окупованого регіону сплачувати за електроенергію на рахунки фірми, що контролюють росіяни. Насправді до підприємства, що дійсно постачає електроенергію в Херсонську область, вони не мають жодного відношення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Акціонерного товариства "Херсонобленерго" у Facebook.

"Наголошуємо, це шахрайство. Будьте пильні та уважні, наразі працівники АТ "Херсонобленерго" не здійснюють подворовий обхід та не проводять зняття показників електролічильників. Невідомі особи, які під виглядом енергетиків, намагаються потрапити до вашої оселі, є посібниками окупаційної влади", - йдеться в повідомленні.

На підприємстві наголошують, що будь-яка співпраця з окупаційною владою матиме наслідки - притягнення до кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність.

"На території Херсонської області розподіл та постачання електричної енергії здійснюється виключно підприємствами АТ "Херсонобленерго" та ТОВ "Херсонська обласна енергопостачальна компанія", які працюють за українським законодавством. І сплачувати за надані послуги необхідно виключно за рахунками цих підприємств", - додають в повідомленні.

Як повідомлялося, окупаційна влада Херсона заявила, що за не виконання їхніх "наказів" мешканців міста примусово виселятимуть за межі області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон