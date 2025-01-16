В ходе обмена Украина вернула "азовца" с открытой формой туберкулеза

В среду, 15 января, Украина вернула из российского плена 25 человек, среди которых военные и гражданские. Один из бойцов 12-й бригады "Азов", попавший в плен после 86 дней обороны Мариуполя, находится в критическом состоянии с открытой формой туберкулеза.

"Россияне регулярно совершают военные преступления, расстреливая украинских военнопленных, и удерживая их в ужасных условиях. Пытки, издевательства, голод, отсутствие медицинской помощи. Боец, который вернулся сегодня, в крайне тяжелом состоянии. У него тяжелая форма открытого туберкулеза", - написал командир.

Он отметил, что все 25 возвращенных лиц имеют серьезные травмы и болезни, полученные в результате жестокого обращения и ненадлежащих условий содержания. Среди тяжелых ранений - потеря зрения, ампутация конечностей, сложные пулевые раны и многочисленные повреждения от взрывных устройств. Кроме того, медики обнаружили у некоторых из бывших пленных гангрену, онкологические заболевания и туберкулез, что свидетельствует об ужасных условиях их содержания.

Один из бойцов, который вернулся, еще до плена был активно вовлечен в оборону Мариуполя, и после долгих месяцев в плену теперь имеет возможность восстанавливаться среди своих родных.

"12-я бригада спецназначения "Азов" регулярно берет в плен военнослужащих врага и делает все, чтобы наш обменный фонд рос. Да, мы неуклонно придерживаемся законов и обычаев войны. Но даже если бы их не существовало, у нас есть воинская честь и ответственность за наших пленных собратьев. Каждый боец бригады знает, что в российских тюрьмах освобождения ждут украинские воины, среди которых 849 бойцов "Азова", а единственный на сегодняшний день действенный способ их возвращения домой - обмены", - добавил Прокопенко.

Также командир поблагодарил всех, кто помог в процессе обмена и возвращении наших людей домой.