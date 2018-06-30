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Інтерв'ю

У ході зіткнень на кордоні з сектором Газа застрелили двох палестинців

НовиниНадзвичайні події    30.06.2018 - 15:22
Фото: військові Ізраїлю (idfblog.com)
Фото: військові Ізраїлю (idfblog.com)

Отримали поранення 415 людей

На кордоні Ізраїлю із сектором Газа двоє палестинців загинули і ще 415 людей отримали поранення у результаті зіткнень між протестувальниками і військовими. Про це повідомляє агентство Reuters.

"Ізраїльські військові застрелили двох палестинців, серед яких був 14-річний хлопчик, і ще 415 людей постраждали в результаті застосування бойових патронів і сльозогінного газу під час протестів на кордоні з Газою у п'ятницю", - повідомляє видання.

За інформацією медичних чиновників у секторі Газа, ще чотири людини перебувають у критичному стані.

Так, ізраїльські військові заявили, що їхні солдати використовували "велику кількість засобів розгону заворушень". Коли ж нелетальні засоби виявилися неефективними, було застосовано зброю з бойовими патронами "відповідно до стандартних робочих процедур". Ізраїльська сторона наголошує, що тисячі палестинців "брали участь у надзвичайно жорстоких заворушеннях", кидаючи гранати і камені в солдатів і прикордонну огорожу.

Додамо, що зіткнення на кордоні Ізраїлю із сектором Газа тривають вже третій місяць - з 30 березня. Палестинці вимагають повернути їм території, втрачені в результаті створення держави Ізраїль. За даними палестинських чиновників, усього з початку протестів на кордоні Ізраїлю із сектором Газа загинули щонайменше 135 людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на кордоні сектора Газа при спробі підірвати огорожу загинув палестинець.

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Теги публікації: Сектор Газа, загиблі, Ізраїль, столкновения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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