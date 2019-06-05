У ході розслідування вбивства дитини перевірять дії медиків, - Труба

Правоохоронці планують перевірити дії працівників лікарні, які обстежували 5-ти річного Кирила Тлявова. Про це заявив голова Державного бюро розслідувань Роман Труба під час засідання правоохоронного комітету Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, буде проведена експертиза щодо надання допомоги загиблій дитині.

"У цьому провадженні будуть перевірені дії медиків щодо належного надання допомоги. Після проведення експертизи буде встановлено, чи кваліфікована була допомога і чи це не вплинуло на подальший стан дитини", - заявив Труба.

Нагадаємо, Труба заявив, що кримінальну справу про вбивство поліцейськими 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому направлять до суду протягом шести місяців. Він зазначив, що затримки в досудовому розслідуванні можуть виникнути тільки через експертизи.

Як писало РБК-Україна раніше, глава ДБР повідомив, що вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова поліцейські здійснили за допомогою дрібнокаліберної гвинтівки. Правоохоронці шукають зброю.

Труба також поінформував, що відкрито кримінальну справу за фактом можливого умисного приховування вбивства 5-річного Кирила Тлявова співробітниками поліції.

Відзначимо також, президент Володимир Зеленський очікує якісного і швидкого розслідування щодо вбивства хлопчика в Переяслав-Хмельницькому.