ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У ході розслідування вбивства дитини перевірять дії медиків, - Труба

Новини » Надзвичайні події    05.06.2019 - 17:03
У ході розслідування вбивства дитини перевірять дії медиків, - Труба
Фото: Роман Труба (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами глави ДБР, буде проведена відповідна експертиза

Правоохоронці планують перевірити дії працівників лікарні, які обстежували 5-ти річного Кирила Тлявова. Про це заявив голова Державного бюро розслідувань Роман Труба під час засідання правоохоронного комітету Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, буде проведена експертиза щодо надання допомоги загиблій дитині.

"У цьому провадженні будуть перевірені дії медиків щодо належного надання допомоги. Після проведення експертизи буде встановлено, чи кваліфікована була допомога і чи це не вплинуло на подальший стан дитини", - заявив Труба.

Нагадаємо, Труба заявив, що кримінальну справу про вбивство поліцейськими 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому направлять до суду протягом шести місяців. Він зазначив, що затримки в досудовому розслідуванні можуть виникнути тільки через експертизи.

Як писало РБК-Україна раніше, глава ДБР повідомив, що вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова поліцейські здійснили за допомогою дрібнокаліберної гвинтівки. Правоохоронці шукають зброю.

Труба також поінформував, що відкрито кримінальну справу за фактом можливого умисного приховування вбивства 5-річного Кирила Тлявова співробітниками поліції.

Відзначимо також, президент Володимир Зеленський очікує якісного і швидкого розслідування щодо вбивства хлопчика в Переяслав-Хмельницькому.

Труба розповів, коли справу по вбивству дитини поліцейськими направлять до суду ДБР допускає, що в дитину вистрілили з дрібнокаліберної гвинтівки
Новини України преступленияРоман Труба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся