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Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

"Хочу жить в Украине". Появилось видео допроса пленных солдат КНДР

Иллюстративное фото: северокорейские военные находятся в украинском плену (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Северокорейские военные сейчас находятся в украинском плену. Сегодня, 12 января появилось видео допроса военных.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на видео, которое опубликовал украинский президент Владимир Зеленский.

В то же время их спросили, известно ли их семьям, где они находятся. На это военные КНДР ответили, что их семьи не известно об их местонахождении.

Напомним, вчера Зеленский сообщил, что ВСУ взяли в плен в Курской области двух северокорейских солдат. Они были ранены, но выжили. После чего их доставили в Киев и они общались с СБУ.

Сегодня разведывательное агентство Южной Кореи тоже подтвердило, что украинские военные взяли в плен двух солдат КНДР. Также там процитировали слова одного из них, который сказал, что среди северокорейских солдат в РФ были "значительные" потери.

В то же время сегодня Зеленский предложил Ким Чен Ыну забрать пленных солдат КНДР, однако предложил условие.

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