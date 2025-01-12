"Хочу жить в Украине". Появилось видео допроса пленных солдат КНДР

Северокорейские военные сейчас находятся в украинском плену. Сегодня, 12 января появилось видео допроса военных.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на видео, которое опубликовал украинский президент Владимир Зеленский.
В то же время их спросили, известно ли их семьям, где они находятся. На это военные КНДР ответили, что их семьи не известно об их местонахождении.
Напомним, вчера Зеленский сообщил, что ВСУ взяли в плен в Курской области двух северокорейских солдат. Они были ранены, но выжили. После чего их доставили в Киев и они общались с СБУ.
Сегодня разведывательное агентство Южной Кореи тоже подтвердило, что украинские военные взяли в плен двух солдат КНДР. Также там процитировали слова одного из них, который сказал, что среди северокорейских солдат в РФ были "значительные" потери.
В то же время сегодня Зеленский предложил Ким Чен Ыну забрать пленных солдат КНДР, однако предложил условие.
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