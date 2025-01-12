"Хочу жить в Украине". Появилось видео допроса пленных солдат КНДР

Во время допроса пленных их спрашивали, знали ли они, где находятся, а также осознавали ли они, что воевали против Украины. В ответ северокорейские пленные заявили, что они не знали, где находятся, а командиры сказали им, что они отправляются на тренировку.

В то же время их спросили, известно ли их семьям, где они находятся. На это военные КНДР ответили, что их семьи не известно об их местонахождении.

На вопрос, хотят ли они вернуться в Северную Корею, пленные ответили по-разному. Один из них заявил, что хочется вернуться в свою страну, тогда как другой военный КНДР выразил желание остаться в Украине