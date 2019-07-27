Хочу твоїм шляхом іти: Аліна Гросу показала ніжне фото з мамою

Аліна Гросу показала фото з мамою і процитувала вірш своєї бабусі
Аліна Гросу останнім часом радує своїх шанувальників зворушливими сімейними снмками і з чоловіком, і зі своїм маленьким племінником. Цього разу 24-річна білява красуня опублікувала в мережі фото з мамою і зворушила душевним зізнанням та ніжними словами подяки.
На сторінці в Instagram артистка - у казковій весільній сукні біля своєї мами - процитувала вірш, написаний її бабусею. Рядки присвячувалися мамі Аліни.
(мовою оригіналу) "Ты в жизни мне открыла многие пути,
Но для меня есть выход, лишь единый...
Я хочу твоим путем идти
И так, как ты смотреть в душевные глубины...", - йдеться у публікації.
Аліна Гросу зі своєю мамою (Фото: instagram.com/alina_grosu)
Аліна розповіла, що цей вірш колись, в шкільні роки, написала її мама для своєї мами, і артистка зізналася, що дуже щаслива від того, що цей талант перейшов до неї "у спадок".
Співачка розповіла, що стала писати вірші з раннього дитинства, і теж хоче "йти шляхом своєї мами... шалено працьовитої, пробивної, відкритої до всього нового людини, а головне, локомотива нашої сім'ї".
"Хто любить і пишається своїми батьками, ставте сердечко в коментарі", - додала Аліна, звернувшись до своїх фанів.
Користувачі мережі розчулюються казковим фото і захоплюються чудовим образом Аліни у весільному платті, в якому до речі артистка пішла під вінець зі своїм обранцем Олександром. Також підписники співачки просто обсипали зворушливий пост "сердечками" в коментарях.
Скрін коментарів
Як повідомлялося раніше, після весілля біля Верони і медового місяця з новоспеченим чоловіком в Італії Аліна Гросу прилетіла в Україну, щоб погостювати у родичів.
Також ми писали про те, що Аліна Гросу зробила несподіване зізнання про чоловіка.