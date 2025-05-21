"Хочу пустить 15 пуль": в Румынии мужчина пригрозил убийством новоизбранному президенту

В Румынии пользователь соцсетей пригрозил убийством новоизбранному президенту Никушору Дану. Ему грозит тюремное заключение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Antena 3 CNN.
По данным СМИ, мужчина по имени Кодруц Т. написал в Facebook о желании "пустить 15 пуль" в Никушора Дана. Отмечается, что 31-летний мужчина родом из Мармуреша и является сторонником ультраправого политика Джордже Симиона, который проиграл второй тур президентских выборов.
Кодруц Т. в своей заметке также требовал от Дана отказаться от должности президента в течение 24 часов, иначе пригрозил его убить.
Правоохранители обнаружили, задержали и доставили на допрос мужчину. Ему может грозить штраф или заключение на срок от трех месяцев до одного года.
Президентские выборы в Румынии состоялись в ноябре 2024 года. В первом туре победу одержал пророссийский кандидат Келин Джорджеску. Однако, позже спецслужбы обнаружили признаки внешнего вмешательства в его предвыборную кампанию, что привело к аннулированию результатов тура Конституционным судом.
В начале мая 2025 года состоялся повторный первый тур голосования. В его результатах ультраправый кандидат Джордже Симион получил 40,96% голосов, тогда как прозападный кандидат Дан набрал 20,99% избирателей.
Второй тур проходил уже 18 мая. Согласно результатам голосований, Дан получил более 54% голосов, а Симион - 45,27%.
Более детально обо всех тонкостях повторных выборов президента, - читайте в аналитическом материале РБК-Украина.
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