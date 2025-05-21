"Хочу пустить 15 пуль": в Румынии мужчина пригрозил убийством новоизбранному президенту

По данным СМИ, мужчина по имени Кодруц Т. написал в Facebook о желании "пустить 15 пуль" в Никушора Дана. Отмечается, что 31-летний мужчина родом из Мармуреша и является сторонником ультраправого политика Джордже Симиона, который проиграл второй тур президентских выборов.

Кодруц Т. в своей заметке также требовал от Дана отказаться от должности президента в течение 24 часов, иначе пригрозил его убить.

Правоохранители обнаружили, задержали и доставили на допрос мужчину. Ему может грозить штраф или заключение на срок от трех месяцев до одного года.

Выборы в Румынии

Президентские выборы в Румынии состоялись в ноябре 2024 года. В первом туре победу одержал пророссийский кандидат Келин Джорджеску. Однако, позже спецслужбы обнаружили признаки внешнего вмешательства в его предвыборную кампанию, что привело к аннулированию результатов тура Конституционным судом.

В начале мая 2025 года состоялся повторный первый тур голосования. В его результатах ультраправый кандидат Джордже Симион получил 40,96% голосов, тогда как прозападный кандидат Дан набрал 20,99% избирателей.