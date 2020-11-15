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Оціню на собі як працює наш протокол лікування коронавірусу, - Степанов

Київ, Неділя 15 листопада 2020 15:18
Оціню на собі як працює наш протокол лікування коронавірусу, - Степанов
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов хоче пройти через захворювання коронавірусом як звичайний пацієнт. Це дозволить йому побачити ситуацію з лікуванням в Україні.

Про це заявив у своєму відеозверненні.

Він зазначив, що поточна ситуація дозволить йому виявляти проблеми і вирішувати їх у реальному часі.

"Звичайно, кожен день я буду ділитися інформацією в соцмережах про свій "шлях пацієнта". Моє завдання - виявляти найгостріші проблеми, і вирішувати їх в реальному часі", - сказав Степанов.

Нагадаємо, вчора у Максима Степанова підтвердили коронавірус. Глава міністерства пішов на самоізоляцію після підтвердження діагнозу.

Нагадаємо, нещодавно коронавірус підтвердили у президента Володимира Зеленського. Він знаходиться на самоізоляції в клініці "Феофанія", звідки виконує свої повноваження.

Крім того, на цьому тижні коронавірус діагностували у Олексія Резнікова - віце-прем'єра з питань реінтеграції окупованих територій. Він також самоізолювалося на час лікування.

Також РБК-Україна писало, про коронавірус у Дмитра Разумкова - голови Верховної ради.

Зазначимо, що в Україні за минулу добу підтвердили 10 681 новий випадок коронавіруса. Серед них заразилися 420 дітей і 391 медпрацівник.

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