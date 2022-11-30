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Хоть один-два раза. В Киеве постараются включать свет в каждом доме

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Киев, Среда 30 ноября 2022 22:20
Хоть один-два раза. В Киеве постараются включать свет в каждом доме Фото: В Киеве будут пытаться включать свет в каждом доме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Восстановление энергетической инфраструктуры продолжается, а жителям Киева обещают включать свет в каждом доме хоть один-два раза в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"После последней ракетной атаки в Киеве практически каждый день применяются экстренные отключения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это вынужденный шаг, чтобы не допустить полного обесточивания столицы, включая больницы, метро и водоканал.

"ДТЭК делает все для того, чтобы в каждом доме в Киеве хоть один-два раза появлялся свет", - добавили напоследок.

Напомним, что из-за постоянных обстрелов российских оккупантов восстановить все поврежденные объекты энергетической инфраструктуры в течение этой зимы невозможно, несмотря на поддержку западных партнеров.

В Киеве за последние сутки дефицит электроэнергии снизился с 50 до 30-35%. В общем, ситуация с энергоснабжением в столице улучшается.

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