В Хмельницком студент-курсант совершил самоубийство, открыто производство

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.

Отмечается, что 19-летний студент-курсант оставил предсмертное сообщение. Сейчас правоохранители работают над установлением мотивов поступка и обстоятельств происшествия.

"В помещении учебного корпуса совершил самоубийство путем выстрела в голову курсант 2-го курса Национальной академии Государственной пограничной службы Украины, который нес службу в суточном наряде", - пишет пресс-служба.

Сообщение о самоубийстве поступило в полицию около 05:00.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в это время в Одессе произошла стрельба в результате которой погибли два человека. Согласно предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между родственниками.

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