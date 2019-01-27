У Хмельницькій області зареєстровано спалах харчової токсикоінфекції

Ілюстративне фото (УНІАН)

В медустанови звернулися восьмеро хворих дітей з одного садка

В одному з дитячих садів Хмельницької області зафіксовано спалах групового інфекційного захворювання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Головного управління Госпродпотребслужбы області.

Повідомляється, що станом на 25 січня 2019 року до лікарів педіатрів звернулися восьмеро хворих дітей з однієї групи дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу. Попередній діагноз - "харчова токсикоінфекція".

Наголошується, що до виникнення загоряння могло призвести порушення законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення та у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.

В даний час фахівці відомства почали позапланову перевірку садка, в який ходили діти. За даним фактом направлені матеріали в правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в гімназії гуманітарного, художньо-естетичного профілю Могилів-Подільського отруїлися 12 першокласників. 18 січня в лікарні надійшли шестеро першокласників, які скаржилися на нудоту і підвищення температури тіла. На наступний день у ході епідемічного розслідування встановили, що діти проживають в різних районах міста. Станом на 20 січня кількість госпіталізованих з харчовим отруєнням зросла до 12.