У Хмельницькій області ще одна людина померла від коронавірусу

У Хмельницькій області з початку епідемії підтвердили 19 випадків захворювання коронавірусом, дві людини померли. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Хмельницької ОДА.

Зазначається, що померлі - жителі Хмельницького та Шепетівського районів (67 та 75 років).

Випадки захворювань зареєстровані у містах Хмельницький - 8 осіб, Шепетівка - 7, у Хмельницькому районі - 2, у Волочиському та Чемеровецькому - по 1 особі. Ще одна людина із зареєстрованим захворюванням перебуває під наглядом Чернівецької ПМСД. На апараті штучної вентиляції легенів перебуває 1 людина у Шепетівській ЦРЛ. Серед заражених - 2 дітей та 3 медпрацівників.

На 22:00 10 квітня було зафіксовано 10 підозр на захворювання коронавірусною інфекцією, на ранок 11 квітня 4 підозри знято, залишилось дослідити матеріали 6 людей. Встановлюється коло контактних осіб, проводиться дезінфекція приміщень.

На 11 квітня одужало двоє людей, в тому числі один медпрацівник з госпіталю, очікується друге підтвердження про одужання ще одного жителя області.

Раніше повідомлялося, що першою померлою від коронавірусу в Хмельницькій області стала працівниця обласної лікарні.

РБК-Україна писало, що у Львівській обласній лікарні сьогодні зафіксували смерть хворої на коронавірус пацієнтки. Це вже п'ятий летальний випадок в області.