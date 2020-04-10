У Хмельницькій області зафіксували першу смерть від COVID-19, ще двоє - одужали

У Хмельницькій області від коронавірусу померла перша людина в регіоні, ще двоє одужали. Про це повідомляє прес-служба Хмельницької обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що від вірусу померла працівниця обласної лікарні.

"За результатами дослідження референс-лабораторії Центру громадського здоров'я МОЗ України, посмертно підтверджений діагноз COVID-19 у працівниці Хмельницької районної лікарні, яка знаходилась на лікуванні в цьому ж медичному закладі", - йдеться в повідомленні.

В той самий час в ОДА повідомили, що вірус побороли двоє людей.

"Сьогодні з Хмельницької інфекційної лікарні виписуються двоє пацієнтів, які одужали від COVID-19. Це дівчина, у якої першою в області діагностували цю хворобу і лікар. Одужання підтверджено двома негативними результатами ПЛР-досліджень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Закарпатській області зафіксовано четвертий летальний випадок від COVID-19. Від вірусу помер медпрацівник.

Зазначимо, за добу в Україні від коронавірусу померли 12 осіб. Всього з початку епідемії кількість летальних випадків від COVID-19 у країні становить 69.