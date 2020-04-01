У Хмельницькій області вдвічі зросла кількість хворих на COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Підтвердили 3 нові випадки коронавірусу

У Хмельницькій області кількість підтверджених випадків коронавірусу сьогодні, 1 квітня, зросла вдвічі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Хмельницької обласної державної адміністрації (ОДА).

За даними ОДА, станом на 10 ранку в області було лабораторно підтверджено 6 випадків зараження коронавірусом. За останню добу захворювання було встановлено ще 3 особам - двом жителям Хмельницького та мешканцю Шепетівки.

Як пишуть місцеві ЗМІ, у Шепетівці захворювання на коронавірус діагностували у чоловіка, який нещодавно з групою інших місцевих жителів їздив на паломництво до Почаївської лаври. Лікарі вважають, що чоловік заразився коронавірусом саме під час паломництва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Хмельницькому коронавірус виявили у лікаря, який також працював у військовому госпіталі. Захворювання діагностували лікарю-реаніматологу однієї з місцевих лікарень.

Також РБК-Україна писало, що у Молдові коронавірус виявили у 8 громадян, які повернулися з поїздки до Почаївської лаври. Додому інфіковані поверталися автобусом, тому всіх пасажирів помістили під спостереження лікарів.

Крім того, на ранок 1 квітня в Україні було офіційно підтверджено 669 випадків зараження коронавірусом. У Хмельницькій області на той час було виявлено 3 випадки.