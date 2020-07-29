У Хмельницькій області сталася ДТП, троє постраждалих

У середу, 29 липня, у Хмельницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті травмувалися три особи.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Так, аварія сталася близько 14:00 поблизу села Солобківці Ярмолинецького району за участю легкових автомобілів Renault Kangoo і Ford Mondeo.

"До місця події попрямували рятувальники, які за допомогою спецінструменту деблокували двох постраждалих, які були затиснуті металевими конструкціями автомобіля Renault Kangoo... Обидва водії та пасажирка були госпіталізовані в Ярмолинецьку центральну райлікарню для надання необхідної медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники прибрали з проїжджої частини залишки пошкоджених авто.

Нагадаємо, раніше у Київській області автомобіль зіткнувся з вантажівкою, двоє постраждалих.

Також РБК-Україна писало, що в Києві на Наддніпрянському шосе сталося смертельне ДТП.