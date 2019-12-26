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У Хмельницькій області правоохоронець збив на смерть двох людей

Новини » Надзвичайні події     26.12.2019 - 17:14
У Хмельницькій області правоохоронець збив на смерть двох людей
Фото: місце інциденту (facebook.com/dbr.gov.ua)

Автомобіль рухався з перевищенням швидкості

У Хмельницькій області правоохоронець скоїв наїзд на двох пішоходів, в результаті чого вони загинули. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань (ДБР).

Зазначається, що автомобіль рухався з перевищенням швидкості.

"25 грудня близько 20 години правоохоронець, перебуваючи за кермом службового автомобіля марки "Daewoo Lanos", скоїв наїзд на двох пішоходів – чоловіка та жінку. Потерпілі, які переходили дорогу у невстановленому місці, від отриманих травм загинули на місці події", - повідомляють правоохоронці.

Додамо, що у разі доведення вини, правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

У Хмельницькій області правоохоронець збив на смерть двох людей

Фото: місце інциденту (facebook.com/dbr.gov.ua)

Нагадаємо, у центрі Львова, на проспекті Свободи, водій збив поліцейського, який вимагав переставити неправильно припаркований автомобіль, і намагався втекти з місця аварії.

Як повідомляло РБК-Україна, в Миколаївській області сталася дорожньо-транспортна пригода з участю двох легкових автомобілів, в результаті якої одна людина загинула, ще шестеро були госпіталізовані.

У центрі Львова водій збив поліцейського і намагався втекти з місця ДТП У Миколаївській області в ДТП загинула людина, ще шестеро постраждали
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