У Хмельницькій області поліцейський на смерть збив жінку

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

ДБР розслідує обставини ДТП

У Хмельницькій області керівник одного із секторів Красилівського відділу поліції Головного управління обласної поліції на смерть збив велосипедиста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

Так, за попередньою інформацією, 26 лютого близько 20:35 у с. Щиборівка Красилівського району Хмельницької області правоохоронець за кермом автомобіля "Skoda Octavia" скоїв наїзд на велосипедиста. У результаті ДТП жінка загинула на місці.

"Водій самостійно викликав швидку та дочекався приїзду медиків і правоохоронців. Попередньо встановлено, що у стані алкогольного сп’яніння поліцейський не перебував. Наразі тривають першочергові слідчі дії", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування проводиться за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, в місті Бровари Київської області п'яний поліцейський збив двох людей. У результаті аварії 28-річний пішохід від отриманих травм загинув на місці події. Ще одного 31-річного чоловіка з травмами доставили до лікарні.

Як писало РБК-Україна раніше, в Одесі на розі вулиць Преображенської і Дерибасівської сталася дорожньо-транспортна пригода за участю поліцейського. Правоохоронець, повертаючись зі служби на своєму автомобілі, скоїв наїзд на 62-річну жінку, яка разом з дитиною перебігала дорогу в невстановленому місці (поруч з місцем аварії знаходиться підземний пішохідний перехід).