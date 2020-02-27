ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Хмельницькій області поліцейський на смерть збив жінку

Новини » Надзвичайні події     27.02.2020 - 13:25
У Хмельницькій області поліцейський на смерть збив жінку
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

ДБР розслідує обставини ДТП 

У Хмельницькій області керівник одного із секторів Красилівського відділу поліції Головного управління обласної поліції на смерть збив велосипедиста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

Так, за попередньою інформацією, 26 лютого близько 20:35 у с. Щиборівка Красилівського району Хмельницької області правоохоронець за кермом автомобіля "Skoda Octavia" скоїв наїзд на велосипедиста. У результаті ДТП жінка загинула на місці.

"Водій самостійно викликав швидку та дочекався приїзду медиків і правоохоронців. Попередньо встановлено, що у стані алкогольного сп’яніння поліцейський не перебував. Наразі тривають першочергові слідчі дії", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування проводиться за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, в місті Бровари Київської області п'яний поліцейський збив двох людей. У результаті аварії 28-річний пішохід від отриманих травм загинув на місці події. Ще одного 31-річного чоловіка з травмами доставили до лікарні.

Як писало РБК-Україна раніше, в Одесі на розі вулиць Преображенської і Дерибасівської сталася дорожньо-транспортна пригода за участю поліцейського. Правоохоронець, повертаючись зі служби на своєму автомобілі, скоїв наїзд на 62-річну жінку, яка разом з дитиною перебігала дорогу в невстановленому місці (поруч з місцем аварії знаходиться підземний пішохідний перехід).

На дорозі Київ-Чоп Volkswagen в'їхав в автобус, є жертви У Києві Ford протаранив Audi, а потім зупинку, є постраждалі
Новини України ДТПполицияХмельницкая область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся