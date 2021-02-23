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У Хмельницькій області поліцейський насмерть збив жінку та втік з місця ДТП

Автор: Ігор Литвиненко

У Хмельницькій області співробітник поліції здійснив смертельна дорожньо-транспортна пригода, після чого зник з місця аварії. Його затримали.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко в Facebook

За його словами, поліцейського вдалося затримати через 40 хвилин після ДТП. Він був п'яним.

"У Хмельницькій працівник групи реагування патрульної поліції збив жінку. На жаль, врятувати її не вдалося. Водій з місця ДТП зник, але ми вже за 40 хвилин його затримали", - повідомив Клименко.

Голова Нацполіції зазначив, що цей працівник вже звільнений з поліції. Матеріали по даній справі будуть передані в Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, в кінці листопада під Києвом поліцейський насмерть збив пішохода. У поліції Київської області призначили службове розслідування.

Також повідомлялося, що в Броварах п'яний поліцейський збив двох жінок, одна з яких загинула. Попередньо, поліцейський був п'яним. Він був звільнений з поліції, а його безпосереднього керівника повинні були зняти з посади.

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Новини України ДТПполицияХмельницкая область
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