У Хмельницькій області поліцейський насмерть збив жінку та втік з місця ДТП

У Хмельницькій області співробітник поліції здійснив смертельна дорожньо-транспортна пригода, після чого зник з місця аварії. Його затримали.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко в Facebook

За його словами, поліцейського вдалося затримати через 40 хвилин після ДТП. Він був п'яним.

"У Хмельницькій працівник групи реагування патрульної поліції збив жінку. На жаль, врятувати її не вдалося. Водій з місця ДТП зник, але ми вже за 40 хвилин його затримали", - повідомив Клименко.

Голова Нацполіції зазначив, що цей працівник вже звільнений з поліції. Матеріали по даній справі будуть передані в Державне бюро розслідувань.