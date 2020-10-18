ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Хмельницькій області чадним газом отруїлися троє дітей

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 18 жовтня, в Хмельницькій області у селі Копачівка Волочинського району чадним газом отруїлись п'ятеро людей. З них постраждали троє дітей.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, інцидент стався в приватному житловому будинку через порушення правил експлуатації пічного опалення. Зазначається, що трьох дітей віком 11, 15 та 16 років в задовільному стані доставили до лікарні.

Рятувальники зазначають, що для того, щоб запобігти виникненню надзвичайних подій в опалювальний сезон, необхідно очищати димоходи та печі від сажі. Крім того, біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі слід прибити металевий лист. Також не слід застосовувати для обігріву приміщень несертифіковані та саморобні нагрівальні прилади.

Нагадаємо, у Житомирській області знайшли мертвими трьох військовослужбовців, які загинули від отруєння чадним газом.

Крім того, наприкінці вересня у Деснянському районі Києва сталася пожежа у багатоповерхівці, пожежникам вдалось ліквідувати загоряння, однак одна із жительок отруїлась чадним газом.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України газ