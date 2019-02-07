У Хмельницькій області чоловік знайшов у полі 200 гранат

Чоловік повідомив у поліції про знахідку

Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что в Хмельницкой области мужчина нашел мешок, в котором находилось более 200 гранат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Аброскина.

"Вчера в мирной Хмельницкой области в поле обычный человек нашла мешок, в котором находилось более 200 гранат. Этого "добра" хватило бы на маленькую войну. Приятно, что человек, который нашел это ужасное "добро", сообщил о находке в полицию", - написал он.

Он поблагодарил жителя Хмельницкой области за сообщение информации в полицию.

"А сколько же этого "добра", "эхо войны", еще находится в наших городах и селах, которое может взорваться в любом месте и в любое время, забрав жизни многих ни в чем неповинных людей? ", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с начала года осуществили 32 выезда и уничтожили 355 взрывоопасных предметов.

В частности, во Львове на улице Керченской во время прогулки лесопарковой зоной, на расстоянии 200 м от жилых домов и 100 м от дороги, обнаружено 3 предмета, внешне похожие на ручные гранаты времен Второй мировой войны.