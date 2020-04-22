У Хмельницькій області коронавірусом заразилися 15 медиків

У Хмельницькій області станом на ранок 22 квітня лабораторно підтвердили понад 60 випадків коронавірусу, з них 15 - медичні працівники. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку обласну державну адміністрацію в Facebook.

За даними облдержадміністрації, станом на сьогодні в області підтверджено 62 випадки зараження коронавірусом. Серед хворих 15 медичних працівників та 2 дитини.

"За добу зафіксовано 9 нових захворювань на коронавірусну інфекцію: у 2 жителів Летичівського району (монастир), у 6 - Чемеровецького району, у 1 мешканця міста Хмельницький. Серед нових хворих 1 лікар Хмельницької інфекційної лікарні", - розповіли в ОДА.

Зазначається, що від коронавірусу вже одужали 6 людей, серед них один медпрацівник. Жертвами хвороби стали вже 4 людини. Серед померлих також 1 медик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області понад 120 медпрацівників заразилися коронавірусом. Понад 40 випадків захворювання серед медперсоналу зафіксовано безпосередньо в Івано-Франківську, решта - в інших районах.

Як писало РБК-Україна, станом на ранок в Україні коронавірус було виявлено у 1245 медичних працівників та 431 дитини.