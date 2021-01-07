У Хмельницькій області в ДТП загинуло подружжя та постраждала дитина

Фото: поліція (РБК-Україна)

У Хмельницькій області сьогодні вранці сталося лобове зіткнення автомобілів "ВАЗ-2109" та Skoda Octavia. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини та постраждала дитина.

Про це повідомила поліція Хмельницької області на сторінці у Facebook.

Інцидент стався в Теофіпольському районі поблизу селища міського типу Базалія на автодорозі Кам’янець-Подільський - Білогір‘я. Причини зіткнення автомобілів поки що встановлюються.

Жертвами зіткнення двох автомобілів стало подружжя - водій та пасажирка "ВАЗ", яка сиділа на передньому сидінні. Водій помер дорогою до лікарні. В аварії також постраждала їх неповнолітня дитина. Її госпіталізували з травмами.

Нагадаємо, днями в Одесі сталася масштабна ДТП. В результаті зіткнення п'яти автомобілів загинули декілька людей.

Крім того, на початку січня у Львівській області автомобіль BMW зіткнувся з Mercedes Sprinter. В результаті зіткнення постраждали 9 людей, серед них були й неповнолітні.

Крім того, у Житомирській області автомобіль збив двох дітей. Одна дитина від отриманих травм загинула. Водій автомобіля мав ознаки алкогольного сп'яніння.