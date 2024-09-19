В Хмельницком зафиксировали первые случаи лихорадки Западного Нила

Жаркой заболели 55-летний мужчина и 21-летняя девушка, проживающие в Хмельницком. Сообщается, что случаи заражения не были между собой связаны, а диагноз врачи подтвердили лабораторно.

У обоих были одинаковые симптомы, характерные для лихорадки Западного Нила:

высокая температура в течение длительного времени,

головная боль,

боли в мышцах и суставах,

слабость,

тошнота,

диарея.

Отмечается, что чаще всего лихорадкой Западного Нила болеют летом и осенью. Болезнь переносят перелетные птицы, однако в меньшем количестве случаев также млекопитающие, грызуны и летучие мыши. Причиной заражения являются комары. Они заражают животных и людей из-за укусов. Вирус может стать причиной лихорадки, высыпаний на коже и даже привести к воспалению мозга или его оболочек.

Известно, что 80% людей переносят болезнь бессимптомно.

Важно помнить, что вирус не передается от человека человеку. Местами распространения лихорадки есть: страны Африки, Азии, Центральной Америки. Также вирус распространён в Австралии, США, Канаде и Мексике.

Сообщается, что в Украине с начала августа 2024 года зафиксирован 41 случай , а с начала года заболело 50 человек.

Лихорадку Западного Нила уже фиксировали у жителей Киева и Киевской области. Один случай был зарегистрирован в Полтавской области. В большинстве случаев никаких симптомов люди не испытывали или жаловались на легкие симптомы, как при ОРВИ.

Известно, что около 20% больных через 3-6 дней появляются похожие на грипп симптомы.

Важно отметить, что заболевание в основном может проявляться у людей в виде менингита и энцефалита. Также известно, что количество смертельных исходов составляет от 2 до 14%.

Лечение лихорадки Западного Нила является симптоматическим, поскольку против нее не существует специфического лекарства или прививки. После перенесенной болезни у человека формируется иммунитет.

Основной совет, который дают врачи, чтобы обезопасить себя от этого вируса - это избегать укусов комаров. Если человек замечает у себя симптомы, похожие на ОРВИ или грипп, после укусов москитов - он должен немедленно обратиться к медспециалистам.