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В Хмельницком водитель сбил двух военных и полицейского: есть погибший

Фото: в Хмельницком водитель сбил двух военных и полицейского (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 1 мая, днем в Хмельницком произошла смертельная авария. Водитель сбил двух военных и сотрудницу полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Хмельницкой области.

По информации правоохранителей, инцидент произошел около 13:00 на улице Тернопольской. Водитель автомобиля Opel на пешеходном переходе сбил трех человек: 31-летнюю сотрудницу полиции и двух 45-летних военнослужащих.

В результате ДТП погиб один из украинских солдат. Двух других пострадавших доставили в больницу.

Водителя авто уже задержали правоохранители. Следователи устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, ранее стало известно, что под Одессой 26 апреля перевернулся пикап с военными. Несколько человек пострадали.

Также мы писали, что 30 апреля на трассе Киев-Чоп под Житомиром произошло дорожно-транспортное происшествие.

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