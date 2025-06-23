В Хмельницком мужчина ножом порезал портрет Героя Небесной Сотни (фото)

Осквернение памяти погибших Героев

Напомним, в Сумах неизвестные вырезали букву "Z" на одном из баннеров, размещенных на Аллее Славы на площади Независимости.

А в мае в Киеве полиция задержала женщину, которая совершила хулиганские действия на Аллее Героев. Она разбросала цветы и повредила фотографии павших воинов, которые были размещены на клумбе.

Также сообщалось, что правоохранители открыли уголовное производство по факту надругательства над могилами украинских военных. К вандализму причастна женщина.

Она повредила места захоронений защитников Украины - Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи"), Андрея Пильщикова ("Джус") и Павла Петриченко. Так, на могилах были сломаны памятные таблички, уничтожены лампадки и поврежден украинский флаг.

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