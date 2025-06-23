В Хмельницком мужчина ножом порезал портрет Героя Небесной Сотни (фото)

В Хмельницком мужчина порезал портрет Героя Небесной Сотни на Аллее Славы. До приезда полиции нарушителя удерживали люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в Хмельницкой области.
Инцидент произошел 22 июня около 14:50 в центре Хмельницкого, на Аллее Славы по улице Проскуровской.
По данным правоохранителей, 53-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения повредил канцелярским ножом портрет Героя Небесной Сотни.
Это заметил 17-летний местный житель и сразу позвонил на линию "102". На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
"Неравнодушные граждане удерживали нарушителя до приезда полиции", - говорится в сообщении.
Полицейские задокументировали правонарушение и изъяли канцелярский нож, которым злоумышленник порезал портрет.
Также правоохранители открыли уголовное производство по факту хулиганства. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Напомним, в Сумах неизвестные вырезали букву "Z" на одном из баннеров, размещенных на Аллее Славы на площади Независимости.
А в мае в Киеве полиция задержала женщину, которая совершила хулиганские действия на Аллее Героев. Она разбросала цветы и повредила фотографии павших воинов, которые были размещены на клумбе.
Также сообщалось, что правоохранители открыли уголовное производство по факту надругательства над могилами украинских военных. К вандализму причастна женщина.
Она повредила места захоронений защитников Украины - Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи"), Андрея Пильщикова ("Джус") и Павла Петриченко. Так, на могилах были сломаны памятные таблички, уничтожены лампадки и поврежден украинский флаг.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.