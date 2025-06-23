В Хмельницком мужчина ножом порезал портрет Героя Небесной Сотни (фото)

В Хмельницком мужчина порезал портрет Героя Небесной Сотни на Аллее Славы. До приезда полиции нарушителя удерживали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в Хмельницкой области.

Также правоохранители открыли уголовное производство по факту хулиганства. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

"Неравнодушные граждане удерживали нарушителя до приезда полиции", - говорится в сообщении.

Это заметил 17-летний местный житель и сразу позвонил на линию "102". На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

По данным правоохранителей, 53-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения повредил канцелярским ножом портрет Героя Небесной Сотни.

Инцидент произошел 22 июня около 14:50 в центре Хмельницкого, на Аллее Славы по улице Проскуровской.

Осквернение памяти погибших Героев

Напомним, в Сумах неизвестные вырезали букву "Z" на одном из баннеров, размещенных на Аллее Славы на площади Независимости.

А в мае в Киеве полиция задержала женщину, которая совершила хулиганские действия на Аллее Героев. Она разбросала цветы и повредила фотографии павших воинов, которые были размещены на клумбе.

Также сообщалось, что правоохранители открыли уголовное производство по факту надругательства над могилами украинских военных. К вандализму причастна женщина.

Она повредила места захоронений защитников Украины - Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи"), Андрея Пильщикова ("Джус") и Павла Петриченко. Так, на могилах были сломаны памятные таблички, уничтожены лампадки и поврежден украинский флаг.

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