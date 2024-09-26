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В Хмельницком умерла женщина от лихорадки Западного Нила: почему не помогает лечение

Четверг 26 сентября 2024 10:59
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В Хмельницком умерла женщина от лихорадки Западного Нила: почему не помогает лечение Фото: Инфекции, распространяющиеся из-за укусов насекомых (pixabay)
Автор: Татьяна Веремеева

В Хмельницком зафиксировали первый в этом году смертельный случай от лихорадки Западного Нила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZAXID.NET.

Заведующая отделением для лечения больных с инфекционными поражениями нервной системы Хмельницкой инфекционной больницы Елена Маркевич рассказала, что умерла 60-летняя местная жительница, у которой болезнь вызвала менингоэнцефалит – воспаление оболочек головного мозга.

Женщина обратилась за помощью поздно, когда заболевание уже привело к инсульту. Ее спасти не удалось из-за тяжелой сердечной патологии. Пациентка попала в больницу 13 сентября и скончалась 17 сентября.

В сентябре в больнице было шесть пациентов в возрасте от 20 до 70 лет с лихорадкой Западного Нила. Все жаловались на высокую температуру, головную боль, боль в горле, мышцах и суставах. Только одна пациентка умерла, других выписали в удовлетворительном состоянии.

Отметим, лихорадка Западного Нила – вирусная болезнь, передающаяся из-за укусов комаров. В тяжелых случаях она может вызвать воспаление мозговых оболочек и иметь летальные исходы. Вакцины против этой болезни нет, лечение – симптоматическое.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине в конце лета зафиксировали рост заболеваемости горячкой Западного Нила. В июле и августе нынешнего года в Киеве, Киевской, Полтавской и Черкасской областях было зафиксировано больше всего случаев.

Также мы писали, что быстро распространяющийся в Европе новый штамм Covid оказался более заразным по сравнению с предыдущими вариантами. По словам экспертов, этот вариант, известный как XEC и происходящий от Omicron, может вскоре стать доминирующим на всем континенте.

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