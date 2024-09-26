В Хмельницком умерла женщина от лихорадки Западного Нила: почему не помогает лечение

В Хмельницком зафиксировали первый в этом году смертельный случай от лихорадки Западного Нила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZAXID.NET.

Заведующая отделением для лечения больных с инфекционными поражениями нервной системы Хмельницкой инфекционной больницы Елена Маркевич рассказала, что умерла 60-летняя местная жительница, у которой болезнь вызвала менингоэнцефалит – воспаление оболочек головного мозга.

Женщина обратилась за помощью поздно, когда заболевание уже привело к инсульту. Ее спасти не удалось из-за тяжелой сердечной патологии. Пациентка попала в больницу 13 сентября и скончалась 17 сентября.

В сентябре в больнице было шесть пациентов в возрасте от 20 до 70 лет с лихорадкой Западного Нила. Все жаловались на высокую температуру, головную боль, боль в горле, мышцах и суставах. Только одна пациентка умерла, других выписали в удовлетворительном состоянии.

Отметим, лихорадка Западного Нила – вирусная болезнь, передающаяся из-за укусов комаров. В тяжелых случаях она может вызвать воспаление мозговых оболочек и иметь летальные исходы. Вакцины против этой болезни нет, лечение – симптоматическое.