ua ru
Вс, 01 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Хмельницком умерла девушка, ранена в результате обстрелов 31 декабря

Новина українською →
Хмельницкий, Воскресенье 01 января 2023 11:58
В Хмельницком умерла девушка, ранена в результате обстрелов 31 декабря Фото: умерла девушка, ранена в результате российских обстрелов в Хмельницком (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В больнице скончалась 22-летняя девушка, пострадавшая в результате российских ракетных ударов по Хмельницкому 31 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия в Telegram.

"Девушка (22 года), которая в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу после обстрелов нашего города, умерла от полученных травм", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что после вчерашних обстрелов Хмельницкого пострадали восемь человек. Известно, что мужчина и две женщины были в тяжелом состоянии.

Напомним, вчера во время массовой ракетной атаки в Хмельницком раздались взрывы. Позже власти сообщили, что зафиксировано попадание в военный объект и АЗС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хмельницкий Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Что будет с пенсиями в 2023 году и стоит ли ожидать повышения
Что будет с пенсиями в 2023 году и стоит ли ожидать повышения
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок