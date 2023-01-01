В Хмельницком умерла девушка, ранена в результате обстрелов 31 декабря

В больнице скончалась 22-летняя девушка, пострадавшая в результате российских ракетных ударов по Хмельницкому 31 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия в Telegram.

"Девушка (22 года), которая в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу после обстрелов нашего города, умерла от полученных травм", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что после вчерашних обстрелов Хмельницкого пострадали восемь человек. Известно, что мужчина и две женщины были в тяжелом состоянии.

Напомним, вчера во время массовой ракетной атаки в Хмельницком раздались взрывы. Позже власти сообщили, что зафиксировано попадание в военный объект и АЗС.

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