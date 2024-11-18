В Хмельницком автомобиль влетел в остановку, есть погибшие

В Хмельницком произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) возле перекрестка улиц Заречанская и Победы. Автомобиль влетел в остановку общественного транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал патрульной полиции Хмельницкой области.
Сейчас на месте событий работают все необходимые службы.
Из-за аварии перекрыто движение для транспортных средств от улицы Победы до улицы Свободы.
Как пишет местное издание "Всем", согласно предварительной информации, в результате аварии:
Фото: перекресток Заречанской и Победы в Хмельницком (google maps)
Недавно в Киеве произошло ДТП с участием автобуса Mercedes-Benz, в результате которого один человек погиб, а четверо были госпитализированы. В частности, в начале ноября на Теремках произошла смертельная авария из-за наезда автобуса на автомобили.
В октябре же вблизи Львова произошло масштабное ДТП: столкнулись пассажирский автобус, грузовик компании "Новая почта", а также несколько легковых авто.
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