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В Хмельницком автомобиль влетел в остановку, есть погибшие

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Хмельницком произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) возле перекрестка улиц Заречанская и Победы. Автомобиль влетел в остановку общественного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал патрульной полиции Хмельницкой области.

Сейчас на месте событий работают все необходимые службы.

Из-за аварии перекрыто движение для транспортных средств от улицы Победы до улицы Свободы.  

Как пишет местное издание "Всем", согласно предварительной информации, в результате аварии: 

  • повреждены два транспортных средства; 
  • погибли три человека, среди которых две женщины в возрасте 53 и 56 лет. 

Фото: перекресток Заречанской и Победы в Хмельницком (google maps)

ДТП в Украине

Недавно в Киеве произошло ДТП с участием автобуса Mercedes-Benz, в результате которого один человек погиб, а четверо были госпитализированы. В частности, в начале ноября на Теремках произошла смертельная авария из-за наезда автобуса на автомобили.

В октябре же вблизи Львова произошло масштабное ДТП: столкнулись пассажирский автобус, грузовик компании "Новая почта", а также несколько легковых авто.

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ДТПХмельницкий