В Хмельницком автомобиль влетел в остановку, есть погибшие

Сейчас на месте событий работают все необходимые службы.

Из-за аварии перекрыто движение для транспортных средств от улицы Победы до улицы Свободы.

Как пишет местное издание "Всем", согласно предварительной информации, в результате аварии:

повреждены два транспортных средства;

погибли три человека, среди которых две женщины в возрасте 53 и 56 лет.

Фото: перекресток Заречанской и Победы в Хмельницком (google maps)

ДТП в Украине

Недавно в Киеве произошло ДТП с участием автобуса Mercedes-Benz, в результате которого один человек погиб, а четверо были госпитализированы. В частности, в начале ноября на Теремках произошла смертельная авария из-за наезда автобуса на автомобили.

В октябре же вблизи Львова произошло масштабное ДТП: столкнулись пассажирский автобус, грузовик компании "Новая почта", а также несколько легковых авто.