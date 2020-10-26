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У Хмельницькому зіткнулися три автомобілі, водій втік з місця ДТП

Хмельницький, Понеділок 26 жовтня 2020 18:37
У Хмельницькому зіткнулися три автомобілі, водій втік з місця ДТП
Фото: аварія (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

У Хмельницькому сталася ДТП за участю трьох автомобілів. В результаті аварії постраждали двоє водіїв, а один утік з місця події.

Про це повідомляє Національна поліція.

Встановлено, що водій "Део Еспресо" не впорався з керуванням автомобілем і зіткнувся збоку з "ВАЗ 21099". Той, у свою чергу, через зіткнення виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з "Ладою Калину", яка їхала назустріч.

Після пригоди водій "Део" залишив авто і втік у невідомому напрямку. Водії двох автомобілів "ВАЗ" отримали травми і були доставлені в лікарню. Поліція шукає водія "Део".

Нагадаємо, у Рівному на вулиці Чорновола автомобіль Geely CK зіткнувся з рейсовим автобусом "Богдан", а той у свою чергу зачепив Citroen. В результаті зіткнення водій автомобіля Geely CK загинув.

Також, у Хмельницькій області внаслідок зіткнення двох автомобілів загинули двоє підлітків.

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