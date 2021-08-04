RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Під Хмельницькому п'яний водій вантажівки влаштував ДТП: загинув 4-річний хлопчик

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вдень 4 серпня в автодорозі в селі Бережанка Хмельницької області перекинувся молоковоз. У кабіні знаходився чотирирічний хлопчик - він загинув. Водій вантажівки виявився п'яним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції в Хмельницькій області.

Відзначається, що 45-річний водій молоковоза не впорався з керуванням і допустив перекидання вантажівки. В результаті ДТП загинула чотирирічна дитина - хлопчик знаходився в кабіні автомобіля.

Перевірка показала, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Чоловіка затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПХмельницькийполиция