У Хмельницькому запобігли замовному вбивству підприємця

У Хмельницькому правоохоронці запобігли замовному вбивству місцевого підприємця, яке організувала його колишня дружина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Як встановили правоохоронці, жителька Рівного у грудні минулого року вирішила замовити вбивство колишнього чоловіка з метою збереження чималих коштів під час розподілу спільного майна. Отримавши заздалегідь інформацію про можливий злочин, правоохоронці провели спецоперацію з інсценування вбивства підприємця.

Зазначається, що спецоперація проходила в суворій таємниці та під контролем правоохоронців. Замовницю вбивства затримали під час передачі виконавцю злочину 4,5 тисяч доларів.

Крім того, слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом підготовки до замовного вбивства з корисливих мотивів. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманій про підозру та обрання їй запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронцям вдалося запобігти замовному вбивству громадянина однієї з країн Європейського союзу. Громадянка сусідньої країни, яка навчається в одному з навчальних закладів Івано-Франківська, пропонувала 4,3 тисячі доларів за скоєння вбивства колишнього чоловіка.

Також РБК-Україна писало, що СБУ та грузинська спецслужба запобігли замовному вбивству двох громадян Грузії. Вбивство було сплановане саме на території України, а жертвами злочинців повинні були стати брати Георгій і Давид Пеїкрішвілі, які відомі в Тбілісі зв'язками з резонансними кримінальними інцидентами.