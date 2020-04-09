У Хмельницькому з підозрою на коронавірус помер медик

У Хмельницькому з підозрою на коронавірус померла співробітниця районної лікарні. Про це повідомляє прес-служба Хмельницької обласної державної адміністрації.

Як повідомляється, медик перебувала на лікуванні. У неї запідозрили коронавірус.

"Результати тестування очікують з лабораторії Центру громадського здоров'я в Києві", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що колегам жінки вже зробили аналізи на COVID-19 - результат у всіх був негативний.

Зазначимо, у Хмельницькій області зареєстрували 15 випадків COVID-19. Сім пацієнтів з Хмельницького, шість - з Шепетівки, ще двоє - з Хмельницького та Волочиського районів.

Нагадаємо, в Одеській області коронавірус підтвердили у трьох медиків.

Крім того, у Чернівецькій області 51 медичний працівник захворів на коронавірус. При цьому наголошується, що тільки шестеро з них підхопили інфекцію на робочому місці.

Також коронавірусну інфекцію підхопили троє медиків.

Додамо, що станом на 9 квітня в Україні 1892 заражених коронавірусом. За добу було зафіксовано 224 нових випадків.