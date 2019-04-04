У Хмельницькому отруїлися 24 дитини

У Хмельницькому госпіталізували 24 дітей, більшість з них вживали продукцію молочної кухні Хмельницької міської дитячої лікарні. Про це заявила головний лікар інфекційної лікарні Оксана Піддубна, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеве видання Ye.ua. Повідомляється, що дітей госпіталізували з підозрою на кишкову інфекцію.

"У 22 пацієнтів виділено ротавірус. У 12 підтверджений ротавірус. У реанімації побувало п'ятеро дітей", - заявила вона.

Повідомляється, що отруїлись десять діти віком до 1 року та 14 дітей - до 2-х років, ще двоє немовлят.

Фахівці перевіряють версію, що діти могли отруїтися після вживання продукції молочної кухні, оскільки не менше 15 дітей там харчувалися. На час розслідування міська дитяча лікарня припинила роботу молочної кухні.

"Сьогодні були взяті проби молочки і проведені змиви. Результати покажуть, чи стала продукція нашої кухні причиною отруєння дітей. Зараз ми припинили видавати продукцію", - розповіла головний лікар міської дитячої лікарні Наталія Зимак-Закутняя.

Нагадаємо, 14 березня, у Дніпрі госпіталізували 12 школярів. Поліція проводила перевірку за фактом погіршення самопочуття школярів.