У Хмельницькому чоловік підірвав гранату біля житлового будинку

У Хмельницькому працівники поліції затримали чоловіка, якого підозрюють у підриві гранати поруч з двоповерховим будинком в обласному центрі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За попередніми даними, чоловік підірвав гранату поруч з будинком родичів своєї колишньої дружини, яких вважав винними в їхньому розлученні.

Повідомляється, що вибух стався 6 жовтня близько 21 години поруч з під'їздом будинку по вулиці Юхима Сіцінського. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

"Про це на лінію "102" повідомив 42-річний мешканець однієї з квартир. Чоловік також описав підозрюваного, завдяки чому патрульним поліцейським вдалося затримати його неподалік від місця скоєння правопорушення", - йдеться в повідомленні.

На місце події також виїхала слідчо-оперативна група та працівники вибухотехнічного відділу, які в ході обстеження території виявили воронку і уламки гранати "РГД-5".

Затриманим виявився 32-річний житель Хмельницького, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) та ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмету, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри.

Нагадаємо, в Мар'янці прогримів вибух у багатоквартирному будинку, в результаті чого смертельні травми отримали чоловік і жінка.

Також РБК-Україна повідомляло, що під вікнами квартири радника голови Херсонської обласної адміністрації прогримів вибух.