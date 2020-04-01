У Хмельницькому коронавірус виявили у лікаря, який працював у військовому госпіталі

У Хмельницькому підтвердився коронавірус у лікаря, який також працював у військовому госпіталі. Про це повідомив начальник госпіталю Сергій Мельник, передає Army Іnform.

Повідомляється, що лікар-реаніматолог однієї з місцевих лікарень, який на півставки працював у військовому госпіталі, захворів коронавірусом. Йому стало погано ще 30 березня.

"Через контакт з підтвердженим на коронавірус лікарем поки 10 осіб з госпіталю, включаючи мене, знаходяться вдома на обсервації. Нам сьогодні зробили ПЛР-тести, результати надійдуть пізно ввечері або завтра вранці", - зазначив Мельник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові посилили карантин. З 2 квітня в місті вводиться обов'язковий масочний режим в усіх магазину, заборона на пікніки в парках, а також закривають дитячі майданчики.

Сьогодні стало відомо, що в Івано-Франківську може різко збільшитися кількість підтверджених випадків, оскільки на ПЛР-тести відправили 70 позитивних експрес-тестів на коронавірус. Також повідомлялося, що в обласній лікарні перебуває вісім пацієнтів з COVID-19 у важкому стані.