RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Хмельницькому зґвалтували та вбили неповнолітню

Фото: у Хмельницькому зґвалтували і вбили неповнолітню (freepik.com)
Автор: Руслан Гаращенко

У Хмельницькому поліція затримала 20-річного хлопця, який зґвалтував і задушив неповнолітню дівчину. Її тіло знайшли біля залізничного переїзду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"6 липня 2022 року 20-річний юнак у м. Хмельницькому побачив незнайому дівчину і намагався з нею познайомитися ближче. Коли вона відмовила витягнув з одягу шнурівку, накинув їй на шию, згвалтував і задушив. Тіло 16-річної дівчини знайшли поблизу бездіяльного залізничного переїзду. У скоєному юнак зізнався", - розповіли в ОГП.

Йому повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства, спільно з сексуальним насильством (п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України).

Нагадаємо, в Київській області російські окупанти творили звірства - вони вбивали, ґвалтували, мародерили. Дуже часто жертвами ставали діти. Так, від жорстокості російських солдатів постраждав 11-річний хлопчик. Його зґвалтували на очах у матері.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗадержаниеХмельницький