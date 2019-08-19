У Хмельницькому арештували блогера, який зняв на відео побиття ветерана АТО

У Хмельницькому арештували блогера з Бердичева Артура Сороченка, який зняв на відео свої знущання над ветераном АТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства внутрішніх справ.

Вказано, що скандального блогера затримали у Миколаєві та доставили до Хмельницького.

"У якості запобіжного заходу Хмельницький міськрайонний суд обрав блогеру тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 40 140 гривень", - зазначили в МВС.

Нагадаємо, Сороченка затримали в Миколаєві і доставили до Хмельницького.

Підкреслимо, Сороченко в липні побив ветерана АТО після слів про те, що РФ воює проти України на Донбасі. Після публікації у мережі відповідного відео в суспільстві піднялася хвиля обурення. З потерпілим демобілізованим бійцем зустрілися правоохоронці і він написав заяву про напад, після чого поліція стала розшукувати блогера. Сороченко зник: виїхав з Хмельницького до Миколаєва. 17 серпня його затримали поліцейські.

Відзначимо, блогер раніше вже був судимий за крадіжку і незаконне володіння зброєю. Також у мережі розповіли, що чоловік за гроші показував у своїх блогах, як нападав на людей і бив їх - часто він знущався над бездомними, які не можуть себе захистити.

Додамо, в інтернеті можна зустріти чимало відео, на яких Сороченко б'є людей і загрожує їм розправою.

Також чоловік погрожував вбивати ветеранів, які захищають Україну від окупантів на Донбасі, заявляв про намір розправитися з їх дружинами, а потім погрожував згвалтувати народного депутата Антона Геращенка.