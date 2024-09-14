RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Хмельницкой области мужчина расстрелял полицейских из автомата, есть раненые

Фото: в Хмельницкой области мужчина расстрелял полицейских из автомата, есть раненые (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)
Автор: Наталия Гурковская

В Хмельницкой области мужчина из автомата расстрелял полицейских, выпустив по ним 60 пуль. Один из полицейских в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Хмельницкой области.

"На Хмельнитчине в результате спецоперации КОРД задержал мужчину, который расстрелял два служебных автомобиля и ранил полицейского и гражданского. Злоумышленник выпустил по работникам и служебным автомобилям полиции из автомата Калашникова 60 патронов", - говорится в сообщении.

Подробности ЧП

Так, 14 сентября около 1:00, в селе Олешин экипаж группы реагирования патрульной полиции остановил автомобиль местного жителя для проверки причин движения во время комендантского часа.

Выяснялось, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения - "Драгер" показал наличие 1,27 промилле алкоголя в организме. Правоохранители составили на водителя протокол.

"После этого водитель, проживающий неподалеку, пошел домой вроде бы для решения вопроса с транспортным средством, при этом оставив в автомобиле своего товарища. Вернулся он к месту происшествия уже с автоматом Калашникова и начал стрелять в правоохранителей. Полицейские открыли ответный огонь и вызвали помощь", - добавили в полиции.

 

В Хмельницкой области мужчина из автомата расстрелял полицейских (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)

В результате стрелок ранил одного из сотрудников полиции и пассажира своего же автомобиля.

"Их госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи. Правоохранитель находится в тяжелом состоянии. Также повреждены два служебных автомобиля: один экипаж, который остановил злоумышленника, другой - бойцов спецподразделения, прибывших по вызову на помощь коллегам", - добавили правоохранители.

В результате проведения спецоперации бойцы полицейского спецподразделения КОРД задержали стрелка.

Не первый случай

Напомним, 20 апреля в Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских. Один из правоохранителей погиб, а другой - получил ранения.

Позже выяснилось, что на полицейских напали военнослужащие, которые самовольно покинули военную часть в Одесской области. Они хотели сбежать за границу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныХмельницкая область