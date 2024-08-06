В Хмельницкой области ехавший в Болгарию автобус с детьми попал в ДТП

61-летний житель Черновицкой области перевозил детей из Киева в Болгарию на отдых. По предварительным данным, водитель не учел дорожной обстановки, съехал с дороги в селе Жванец и столкнулся со стеной нежилого помещения.

На момент аварии в автобусе находился 31 ребенок и несколько взрослых, которые сопровождали школьников.

В результате аварии травмировались 62-летний мужчина и семеро детей в возрасте от 8 до 15 лет. Медики госпитализировали пострадавших в больницу.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее телесные повреждения потерпевшему). Транспортное средство помещено на штрафплощадку, следствие продолжается.