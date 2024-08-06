В Хмельницкой области ехавший в Болгарию автобус с детьми попал в ДТП
В понедельник вечером на автодороге "Житомир - Черновцы" в селе Жванец произошло дорожно-транспортное происшествие. Автобус с детьми попал в аварию.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
61-летний житель Черновицкой области перевозил детей из Киева в Болгарию на отдых. По предварительным данным, водитель не учел дорожной обстановки, съехал с дороги в селе Жванец и столкнулся со стеной нежилого помещения.
На момент аварии в автобусе находился 31 ребенок и несколько взрослых, которые сопровождали школьников.
В результате аварии травмировались 62-летний мужчина и семеро детей в возрасте от 8 до 15 лет. Медики госпитализировали пострадавших в больницу.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее телесные повреждения потерпевшему). Транспортное средство помещено на штрафплощадку, следствие продолжается.
Напомним, в начале августа в Одессе столкнулись продуктовый грузовик и автомобиль ГСЧС, в результате чего пострадали три человека.
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