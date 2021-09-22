За лаштунками Amazon: штучний інтелект дискримінує водіїв компанії

Камери Netradyne гігант онлайн-покупок Amazon почав встановлювати в своїх автофургонах на початку цього року - станом на вересень більше половини його американського парку доставки були оснащені цими пристроями.

Вдосконалена чотирьохоб'єктивна камера зі штучним інтелектом записує і аналізує обличчя і поведінку водіїв протягом всієї зміни. Кожного разу, коли виявляється так звана "відволікаюча подія" - тобто порушення або недорження прийнтих стандартів роботи, відзнятий матеріал завантажується в інтерфейс служби контролю Amazon.

Камери Netradyne можуть визначати, позіхає водій, пристебнутий він ременем безпеки і відволікається під час водіння. Збираючи при цьому біометричні дані, через що деякі водії звільняються.

Відзнятий відеоряд впливає на оцінку водія з безпечного водіння, яка виставляється в кінці кожного тижня. Ці оцінки визначають бонуси, премії та доплати. Для того, щоб їх отримати має бути зареєстровано менше п'яти "подій" на 100 маршрутів доставки.

При цьому водії в Каліфорнії, Техасі, Канзасі, Алабамі і Оклахомі заявляють, що найчастіше камери карають їх несправедливо – наприклад, за погляд в бічне дзеркало, включення під час руху радіо і навіть коли водії в пробці змушені скорочувати дистанцію до попереду тягнеться авто.

"Камери Netradyne, які Amazon встановила в наших фургонах, були суцільним кошмаром", - розповідає колишній водій служби доставки. "Вона стежила за кожним моїм кроком. І кричала на мене противним роботизованим голосом за недотримання безпечної дистанції, коли мій фургон "підрізали". Якщо я дивився в бічне дзеркало, щоб переконатися в безпечному перестроюванні, камера вважала, що я відволікаюся – лише тому, що моє обличчя було повернуто трохи в сторону. Я ніколи не відчував себе в безпеці за кермом, коли камера стежила за будь-яким моїм рухом".

У свою чергу в Amazon заявляють, що компанія встановила інтелектуальні камери, щоб водії «відчували себе в безпеці на дорозі». І стверджують, що в результаті число нещасних випадків на виробництві скоротилося на 48 відсотків, а кількість порушень ПДР і зовсім на 77%.

Незважаючи на настільки бравурні заяви, деяким водіям настільки набридли камери, що вони заклеюють об'єктиви липучками або навіть вночі водять в темних сонцезахисних окулярах, щоб обійти всевидючий "монітор абстрактного водіння".