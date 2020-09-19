"Хезболла" вивозила в Європу аміачну селітру для підготовки терактів, - Держдеп

Ліванський радикальний рух "Хезболла" з 2012 року переправляє в Європу нітрат амонію (аміачну селітру). Цю речовину можна використовувати для виготовлення вибухових речовин і проведення терактів.

Про це під час онлайн-форуму, організованого Американським єврейським комітетом, заявив координатор Держдепу США по боротьбі з тероризмом Натан Сейлз, передає Euronews.

Він стверджує, що бойовики "Хезболли" зберігають нітрат амонію у Франції, Греції, Італії, Іспанії, Швейцарії та інших країнах.

Перевезення хімікатів здійснювалося під виглядом холодних компресів в аптечках першої допомоги, сказав Сейлз.

На його думку, "Хезболла" готується проводити великі терористичні атаки в Європі.

Він не навів жодних доказів такого транспортування.

Нітрат амонію зазвичай використовується як добриво. При цьому він небезпечний при зберіганні, що підтвердив інцидент у столиці Лівану Бейруті.

Нагадаємо, увечері 4 серпня в Бейруті стався потужний вибух у порту. Вибухова хвиля пошкодила і зруйнувала тисячі будинків. Правоохоронці Лівану стверджують, що в порту стався вибух селітри. Унаслідок вибуху загинуло понад 220 осіб, ще близько 5 тисяч постраждали.

Раніше Трамп заявив, що на думку військових чиновників США, вибух у Бейруті схожий на напад, могла вибухнути бомба.