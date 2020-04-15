У Херсонській області закрили ще один населений пункт через спалах COVID-19

У Херсонській області у зв'язку зі спалахом коронавірусу закрили село Ліві Солонці Олешковского району. Про це повідомили в Херсонській облдержадміністрації в Facebook.

Повідомляється, що 14 квітня в населеному пункті було підтверджено відразу 7 випадків коронавіруса в двох сім'ях - 5 і 2 людини. Всі вони раніше контактували з інфікованим COVID-19.

"Сьогодні з 06:00 до 08:00 у населеному пункті були перекриті всі польові дороги. Залишили тільки один виїзд на автодорогу Р-57, де встановлено карантинний пост. Патрульна поліція і ДСНС проводять температурний скринінг всім, хто заїжджає в Ліві Солонці. У населеному пункті ДСНС вже почала санітарну обробку вулиць та громадських місць за рахунок бюджету міста Олешки. Для того щоб виявити епідоточення, працювати мобільні бригади", - повідомили в ОДА.

Також наголошується, що сьогодні будуть взяті проби на коронавірус у осіб, які контактували з хворими. Вони будуть передані для лабораторного тестування в Херсонський лабораторний центр МОЗ.

Введені обмеження можуть зняти лише після того, як буде отримана вся інформація про коронавірус в Лівих Солонцях.

Нагадаємо, 10 квітня в Херсонській області повністю на карантин закрили районний центр Олешки після того, як там було виявлено 6 випадків коронавірусу. Також в області було закрито село Малі Копані.

Відзначимо, в Херсонській області станом на ранок 15 квітня коронавірусом захворів 41 людина. Всього в Україні підтверджено 3764 випадку коронавірусу.