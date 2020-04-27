У Херсонській області не зафіксували жодного нового випадку COVID-19

У Херсонській області за останню добу не зафіксовано жодного нового випадку зараження коронавірусом. Про це у Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

За його словами, за останню добу обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України провів 285 досліджень на виявлення коронавіруса методом ПЛР і жодного нового випадку не зафіксували.

"Також маємо повне одужання 16 осіб (11 - з Олешківського району та 5 - з Голопристанського), шестеро з них - медпрацівники", - йдеться в повідомленні.

За станом на 27 квітня маємо 88 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19, в Херсонській області, з яких повністю одужали 31 чоловік та один летальний випадок.

Нагадаємо, спалах коронавірусу зафіксували в гуртожитку в селі Петропавлівська Борщагівка Київської області. На цей час відомо про шість випадків зараження. Згідно з рішенням Кабінету міністрів, зазначений гуртожиток визначено як ізолятор.

Крім того, станом на 27 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом COVID-19 склало 9009 людей, за добу заразилися на 100 осіб менше.

Додамо, що раніше прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що другий, третій і четвертий етапи виходу з карантину можуть початися одночасно в залежності від динаміки захворювання. При цьому стартова точка ослаблення карантину призначена на 11 травня.